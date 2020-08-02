محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص الفنان اللبناني فارس كرم، على توجيه رسالة للفنانة اللبنانية إليسا، بعد طرح ألبومها الجديد "صاحبة رأي" كاملا.
وكتب فارس، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "ما رح أقدر بتويتة أعبّر عن محبتي لك ولفنك، من أول أغنيّة قدمتيها كنتي مختلفة بنجاحك وبحضورك، وبهذا الوقت الصعب إنتِ اللي عّم تشجعينا لنكفي ونغني".
وأضاف: "الألبوم بياخد العقل، وما تنسي إنه أنا من الفانز تبعك، وإنتِ على طول صاحبة رأي، بحبِك".
يذكر أن إليسا طرحت ألبومها الجديد "صاحبة رأي" عبر تطبيق "ديزر" وموقع يوتيوب، ويضم الألبوم 18 أغنية، وذلك تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر فارس كرم يوجه رسالة لإليسا: "أنا من الفانز تبعك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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