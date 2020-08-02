فارس كرم يوجه رسالة لإليسا: "أنا من الفانز تبعك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان اللبناني فارس كرم، على توجيه رسالة للفنانة اللبنانية إليسا، بعد طرح ألبومها الجديد "صاحبة رأي" كاملا.

وكتب فارس، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "‏ما رح أقدر بتويتة أعبّر عن محبتي لك ولفنك، من أول أغنيّة قدمتيها كنتي مختلفة بنجاحك وبحضورك، وبهذا الوقت الصعب إنتِ اللي عّم تشجعينا لنكفي ونغني".

وأضاف: "الألبوم بياخد العقل، وما تنسي إنه أنا من الفانز تبعك، وإنتِ على طول ‎صاحبة رأي، بحبِك".

يذكر أن إليسا طرحت ألبومها الجديد "صاحبة رأي" عبر تطبيق "ديزر" وموقع يوتيوب، ويضم الألبوم 18 أغنية، وذلك تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.