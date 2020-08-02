محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة تجمعه بابنته "كنز". ونشر رمضان، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بنتي.. كنز محمد رمضان"، وظهر رمضان مع ابنته وهي تداعبه بشكل طريف. يذكر أن، محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية "تيك توك" وهى من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، ومن إخراج حسام الحسيني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان ينشر صورة جديدة مع ابنته "كنز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.