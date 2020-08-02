بعد وفاة والدته سامية أمين.. تعرف على عائلة أحمد الدمرداش وأبرز أعماله

رحلت عن عالمنا الفنانة القديرة سامية أمين والدة الفنان أحمد الدمرداش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ 75عامًا صباح اليوم بعد رحلة طويلة مع المرض.

وتصدر الفنان أحمد الدمرداش، مؤشرات بحث جوجل للمصريين، خلال الساعات القليلة الماضية؛ لمعرفة مشواره الفني وأسباب وفاة والدته وتفاصيل أكثر عن حياتهما الشخصية والفنية.

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الفنان أحمد الدمرداش، مواليد 27 يوليو 1975، بدأ العمل الفني عام 2000، من عائلة فنية، حيث إن والده الفنان مصطفى الدمرداش ووالدته الراحلة سامية أمين وعمه الفنان والمخرج الراحل نور الدمرداش.

وبدأ الفنان أحمد الدمرداش، العمل الفني سنة 1986م وهو طفل في مسلسل زهور من

نور لكن بدايته الحقيقية كانت سنة 2000م في مسلسل حديقة الشر وحصل على

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