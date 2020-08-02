فيديو .. إبراهيم عيسي يفسر رسالة صاحب المقام والصوفية بتعالج الروح

كشف الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى كواليس تحضيرات فيلم صاحب المقام لقناة ريفيو توثيقي على يوتيوب.

وقال إبراهيم عيسى إنه عرض سيناريو الفيلم لأول مرة على المخرج محمد العدل، عندما كان يعمل معه كممثل في مسلسل أرض النفاق، مشيرًا إلى أنه هو من قدمه للمنتج أحمد السبكي.

وأضاف عيسى لـ ريفيو توثيقي أن السبكي تحمس للفيلم

بشكل مدهش، موضحًا أنه كمنتج للفيلم كان ومؤيدًا وداعمًا، كما أكد أن كوميديا الفيلم ظهرت بهذا الشكل المميز بفضل المخرج محمد العدل، موضحًا أن شخصية النجمة يسرا كانت في الأصل شخصية رجل، لكنه غيره لسيدة حتى تقوم يسرا بالدور.

وقال إبراهيم عيسى إن الفيلم

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بعيد عن المباشرة، والدليل أن شخصية يسرا محيرة للمشاهد، وتنتج حالة من الغموض، مضيفًا أن تجسيد الفنان الكبير بيومي فؤاد لشخصين توأم يدعم فكرة النفس الواحدة اللي يتنازعها أمران، أي كل شخص يكون به الخير والشر.

وأوضح إبراهيم عيسى الهدف من الفيلم هو التأكيد على أهمية العلم والأخذ بالأسباب، قائلًا: مافيش حاجة اسمها انت تمرض فتروح للإمام الشافعي.

وأنهى الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى قائلًا: الطب بيعالج الجسد .. الصوفية بتعالج الروح.