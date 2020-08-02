فيديو .. إبراهيم عيسي يفسر رسالة صاحب المقام والصوفية بتعالج الروح

كشف الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى كواليس تحضيرات فيلم صاحب المقام لقناة ريفيو توثيقي على يوتيوب.
وقال إبراهيم عيسى إنه عرض سيناريو الفيلم لأول مرة على المخرج محمد العدل، عندما كان يعمل معه كممثل في مسلسل أرض النفاق، مشيرًا إلى أنه هو من قدمه للمنتج أحمد السبكي.
وأضاف عيسى لـ ريفيو توثيقي أن السبكي تحمس للفيلمبشكل مدهش، موضحًا أنه كمنتج للفيلم كان ومؤيدًا وداعمًا، كما أكد أن كوميديا الفيلم ظهرت بهذا الشكل المميز بفضل المخرج محمد العدل، موضحًا أن شخصية النجمة يسرا كانت في الأصل شخصية رجل، لكنه غيره لسيدة حتى تقوم يسرا بالدور.
وقال إبراهيم عيسى إن الفيلم
وأوضح إبراهيم عيسى الهدف من الفيلم هو التأكيد على أهمية العلم والأخذ بالأسباب، قائلًا: مافيش حاجة اسمها انت تمرض فتروح للإمام الشافعي.
وأنهى الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى قائلًا: الطب بيعالج الجسد .. الصوفية بتعالج الروح.
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