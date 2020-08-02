صور .. حسين الجسمي يتألق في حفل عيد الجيش اللبناني

أحيا النجم حسين الجسمي حفلًا على مسرح دبي أوبرا شاهده الملايين من المشاهدين عبر قنوات mbc، وهو أول حفل جماهيري بالعالم بعد جائحة كورونا، ضاربًا أروع أمثال النجاح برفقة فرقته الموسيقية، ضمن إحتفالات وفعاليات مهرجان صيف دبي 2020، في عيد الأضحىالمبارك، وهو حفلًا خيريًا حمل عنوان حفل العيد والعطاء، تعود إيراداته بالكامل لحملة اليونيسف رؤية جديدة لدعم أزمة الأطفال المتأثرين من جائحة كورونا.
وقدم حسين الجسمي خلال الحفل عبر مجموعة من أغانيه، وقدمعلى آلة البيانو أغنية أنا لها شمس، ثم تبعها بأغنيته الجديدة التي قدمها للمرة الأولى بعد أن صدرت قبل يومين أهواك للموت، والتي تفاعل معها الجماهير بشكل كبير.
وشكلت مشاركة الجسمي لدى اللبنانيين رسالة أمل إيجابية من أجل المحبة والسلام، تفاعل معها الشعب اللبناني شكراً ومحبة، مؤكدين أنهم يشاركونه ووطنه الإمارات نفس المحبة والإحترام.
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