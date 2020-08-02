شاهد .. لجين عمران تتلقى هدية غريبة من زينة زكي

استلمت الإعلامية لجين عمران هدية تبدو غريبة من صديقتها مصممة الأزياء زينة زكي، وكانت تلك الهدية عبارة عن باص حقيقي مليء بالفساتين. ونشرت لجين عمران صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث تفاجأت بتوقف باص وردي اللون أمام منزلها وعندما دخلته تفاجئت بالفساتين التي تشبه فساتين باربي. تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث تفاجأت بتوقف باص وردي اللون أمام منزلها وعندما دخلته تفاجئت بالفساتين التي تشبه فساتين باربي. Advertisements ووجهت لجين رسالة شكر لـ زينة، قائلة: كل عام والجميع بخير و صحة و حب و سعادة و راحة بال .. الله يجمعكم بأهلكم و حبايبكم على خير ان شاءالله .. حبيبتي و صديقتي المصممة المبدعة زينه زكي شكرا على أحلى عيدية.

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