أنوشكا: الشياكة في الصوت المنخفض والرقة والكلام الحلو وليس في الملابس

قالت الفنانة أنوشكا خلال لقاء خاص مع برنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية دي إم سي: إن الشياكة في الصوت المنخفض والرقة والكلام الحلو وليس في الملابس وأنت كل ده يا رامي.
وأضافت أنوشكا، : الكلمة الحلوة تطلع الثعبان من جحره، وتحدثت عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قائلة: رجاء الجداوى رمز الشياكة بالنسبالي، مؤكدةأن المرأة المصرية تغيرت لأن مطلوب منها دلوقتي حاجات كتير تعمل وتساعد في الدخل وفي نفس الوقت تهتم ببيتها وأولادها وزوجها، مضيفة: كل ماهو قديم وأبيض وأسود أتمنى أني أعيش فيه.
وتابعت أنوشكا: أنا أتعلمت من أبويا لما أكون عايزة أعمل حاجة أتعلم الأول عشان كده اتعلمت إنى أقف
وعن تجربتها في برنامج صالون أنوشكا، قالت: كرسي المذيع أصعب بكثير من كرسي الضيف، لأنه لازم يكون حاضر ومهتم بكل تفصيلة .. والمذيعة بالنسبالي يعني ليلى رستم وسلوى حجازي، وكل مذيعة من أيام زمان.
وأضافت أنوشكا: كنت مرعوبة في أول يوم وأنا بسجل البرنامج، لكن بعد عرضه استمتعت بردود الفعل بعد عرضه، مشيرة إلى أن البرنامج كان صعبًا لأنه يذاع على قناة عربية مهمة جدًا ومتابعنها من أنحاء العالم.
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