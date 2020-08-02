أنوشكا: الشياكة في الصوت المنخفض والرقة والكلام الحلو وليس في الملابس

قالت الفنانة أنوشكا خلال لقاء خاص مع برنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية دي إم سي: إن الشياكة في الصوت المنخفض والرقة والكلام الحلو وليس في الملابس وأنت كل ده يا رامي.

وأضافت أنوشكا، : الكلمة الحلوة تطلع الثعبان من جحره، وتحدثت عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قائلة: رجاء الجداوى رمز الشياكة بالنسبالي، مؤكدة

أن المرأة المصرية تغيرت لأن مطلوب منها دلوقتي حاجات كتير تعمل وتساعد في الدخل وفي نفس الوقت تهتم ببيتها وأولادها وزوجها، مضيفة: كل ماهو قديم وأبيض وأسود أتمنى أني أعيش فيه.

وتابعت أنوشكا: أنا أتعلمت من أبويا لما أكون عايزة أعمل حاجة أتعلم الأول عشان كده اتعلمت إنى أقف

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على الحاجة بنفسي عشان تطلع زى ما أنا عايزة.

وعن تجربتها في برنامج صالون أنوشكا، قالت: كرسي المذيع أصعب بكثير من كرسي الضيف، لأنه لازم يكون حاضر ومهتم بكل تفصيلة .. والمذيعة بالنسبالي يعني ليلى رستم وسلوى حجازي، وكل مذيعة من أيام زمان.



وأضافت أنوشكا: كنت مرعوبة في أول يوم وأنا بسجل البرنامج، لكن بعد عرضه استمتعت بردود الفعل بعد عرضه، مشيرة إلى أن البرنامج كان صعبًا لأنه يذاع على قناة عربية مهمة جدًا ومتابعنها من أنحاء العالم.