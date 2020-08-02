باسل خياط يتصدر التريندات بوفاة والده سمير خالد

تصدر الفنان السوري باسل خياط، اليوم السبت، مؤشر البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وذلك بكلمات مؤثرة نعى بها والده.

ونعى باسل الخياط والده سمير خالد الخياط، عبر منشور نعي نشره في حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، موجها رسالة مؤثرة له، وطلب من جمهوره الدعاء لوالده.

وقال: "أبي، كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل، وداعاً للرجل الأول في حياتي، وداعاً لحنانك الأبدي، وداعاً سمير خالد الخياط أبو باسل، رحمك الله وأدخلك فسيح جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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مواساة الفنانين

وقدم عدد كبير من الفنانين والفنانات واجب العزاء، حيث كتبت الفنانة السورية كندة علوش "باسل العمر لك ولمحمد.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبركم".

بينما قال الفنان قصي خولي: "العم سمير العم أبو باسل الغالي رحمة الله عليك وأسكنك الله فسيح جناته".

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وأضافت الفنانة التونسية درة: "الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

وباسل الخياط هو ممثل سوري من مواليد 1977، بدأ التمثيل منذ أن كان في الثامنة من عمره حيث شارك في مسرح الأطفال، وعندما تقدم لاختبارات القبول في المعهد العالي للفنون المسرحية (دمشق) تم

رفضه في المرة الأولى ولكن في العام التالي قبلته اللجنة نفسها.

وتخرج بنفس الدفعة مع الفنانين قصي خولي وسلافة معمار وندين تحسين بيك، وشارك في الكثير من المسرحيات في فرنسا ومصر وبيروت والأردن والكويت وسوريا.

بـاسل الخياط يعلن وفاة والده ويطلب من جمهوره الدعاء له بـالرحمة

مسيرته المهنية

بدأ مهنته التلفزيونية في مسلسل “كان يا ماكان” الموجه للأطفال عام 1995، وتبعه مسلسل “الخيزران” والعديد من الأعمال الأخرى.

ولعب دور عامر في مسلسل “أسرار المدينة” عام 2000 وهو من إخراج هشام شربتجي وتأليف حسن سامي يوسف كما شارك في بطولة مسلسل “أحلام كبيرة” من إخراج حاتم علي عام 2004.

وشارك في مسلسل “الأخوة” عام 2014 الذي يُعد تعاونًا عربيًا من ثلاثة مواسم من إخراج كل من سيف الدين سبيعي وسيف الشيخ نجيب.