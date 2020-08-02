رحلت عن عالمنا الفنانة القديرة سامية أمين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ 75عامًا صباح اليوم بعد رحلة طويلة مع المرض.
وتصدرت الفنانة القديرة سامية أمين، مؤشرات بحث جوجل للمصريين، خلال الساعات القليلة الماضية؛ لمعرفة مشوارها الفني وأسباب الوفاة وتفاصيل أكثر عن حياتها الشخصية والفنية.
وشاركت الفنانة القديرة سامية أمين، في عدد من الأعمال الفنية، منها الضوء الشارد، حضرة المتهم أبي، لحظات حرجة، المصراوية، العار، الضوء الشارد، زيزينيا، عمر بن عبدالعزيز، لا إله إلا الله، ضمير أبلة حكمت، حق مشروع، ولاد الأكابر".
وتزوجت الفنانة سامية أمين، من الفنان مصطفى الدمرداش، شقيق الفنان فاروق
أنجبت الراحلة الفنان أحمد الدمرداش، الذي شارك في العديد من الأعمال أيضًا، أبرزها عائلة الحج متولي، حضرة المتهم أبي، الليل وآخره".
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وكانت أخر أعمال سامية أمين مسلسل "موعد مع الوحوش"، في عام 2010، مع الفنان الراحل خالد صالح، ولم تظهر في أي مشاركات فنية بعدها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاتها عن عمر 75 عامًا.. سطور في حياة الفنانة سامية أمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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