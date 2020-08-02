فيديو .. حنان ماضي: آمال ماهر أفضل الأصوات الغنائية تحب تسمعها

قالت الفنانة حنان ماضي، إن أفضل الأصوات الغنائية المصرية التي تحب تسمعها، مدحت صالح وعلي الحجار وعمرو دياب ولؤي ومحمد محي.

وتابعت حنان ماضي خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج كل يوم المذاع على شاشة قناة أون: بحب صوت مدحت صالح أوي وعلي الحجار رائع وعمرو دياب طبعًا، وبحب كل أصحابي الفنانين والأصوات كلها. المذاع على شاشة قناة أون: بحب صوت مدحت صالح أوي وعلي الحجار رائع وعمرو دياب طبعًا، وبحب كل أصحابي الفنانين والأصوات كلها. وأوضحت حنان ماضي، أن أفضل Advertisements الأصوات النسائية بالنسبة لها النجمة آمال ماهر، متابعة: أنا بموت في آمال ماهر وبعشقها لأنها راقية ورائعة والله أكبر عليها. الأصوات النسائية بالنسبة لها النجمة آمال ماهر، متابعة: أنا بموت في آمال ماهر وبعشقها لأنها راقية ورائعة والله أكبر عليها. وأشارت إلى أن الأغاني التي تختارها آمال ماهر موفقة دائما خاصة أغانيها في الفترة الأخيرة، مؤكدة أنه يوجد أغاني لآمال ماهر كانت تحب أن تقدمها.

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