صور .. محمد عدوية ووالده يتألقان في حفل عيد الأضحى

أحيا كل من النجم الكبير أحمد عدوية ونجله محمد عدوية حفل غنائي احتفالًا بعيد الأضحى وبدون جمهور داخل قصر عابدين وتم اذاعته على موقع اليوتيوب.
قدم كل من الثنائي أغاني كثيرة منها بنت السلطان والمولد وزحمة يادنيا زحمة كما قدم محمد عدوية أغاني بمفرده ومنها انا تاجك وسلطانك والطيب أحسن واشرف علىالحفل ياسر حسانين المنتج ومدير أعمال محمد عدوية.
ولأعرب النجم محمد عدوية عن سعادته بالغناء مع والده الذي يعتبره قامة كبيرة من قامات الطرب، مضيفًا أنه يتمتع بصحة جيدة ويتمنى من الله أن يطيل عمره.
وطرح محمد عدوية منذ فترة قبل موسم رمضانأغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم أبطال بلدنا، والتي جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التي ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.
الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار .
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