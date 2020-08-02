هذا سبب “دموع” حارس أرسنال بعد تحقيق فريقه الكأس

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وأجهش الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بالبكاء، بعد انتصار أرسنال على تشلسي بنتيجة 2-1، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حتى أن نجم الفريق بيير إيميريك أوباميانغ جاء لتهنئته على جهوده الكبيرة.
وكشفت الصحف الإنجليزية سبب تأثر مارتينيز الشديد بعد اللقاء، وهو أنه حصد أخيرا ثمار جهوده لـ10 أعوام في صفوف أرسنال، قضاها بين التنقل بالإعارة للأندية المغمورة، أو الجلوس على دكة البدلاء.
وانتقل الحارس الأرجنتيني لصفوف أرسنال عام 2010، بعمر 17 عاما، وقضى فترته بين أندية الدرجات السفلى في إنجلترا، وعام واحد مع خيتافي الإسباني، وحتى في تجاربه الخارجية، لم يستطع أبدا اللعب كحارس أساسي.
ومنح الغابوني بيار-ايميريك أوباميانغ أرسنال لقبه الرابع عشر في كأس إنجلترا لكرة القدم وبطاقة العبور إلى الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” الموسم المقبل، بتسجيله ثنائية الفوز بنتيجة 2-1 على تشلسي في النهائي السبت ملعب ويمبلي في لندن.
وسجل أوباميانغ هدفي أرسنال (28 من ركلة جزاء و67) بعد أن منح الأميركي كريستيان بوليشيتش التقدم لتشلسي (5) الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين من الدقيقة 73 إثر طرد لاعب وسطه الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.