تراند اليوم : زهرة الخرجي تكشف تفاصيل “سما عالية”

كشفت الممثلة الكويتية ​زهرة الخرجي عن انتهاء تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل «​سما »، وأوضحت أن المخرج محمد دحام الشمري بذل مجهوداً جباراً للانتهاء من تصوير الثلث الأخير من مشاهد المسلسل، بعد الحصول على تصريح بالتصوير من الجهات المختصة.

وقالت الخرجي في تصريح لجريدة “الراي” الكويتية :”سيتم عرض المسلسل خلال العام الجاري، وكان من المفترض أن يخوض السباق الرمضاني المنصرم، إلا أن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا أدت إلى توقف تصوير بقية المشاهد”.

وأشارت إلى أن قصة المسلسل تعود إلى حقبة الستينييات من القرن الماضى، وصولاً إلى بداية الألفية الجديدة، وتم تصويره بين الكويت ومصر، ويتناول معاناة المرأة الكويتية خلال عقود، انطلاقاً من الستينيات حتى العصر الجاري، عبر مجموعة من الأحداث، خصوصا عندما يقترن الرجل المنفتح بفتاة من بيئة محافظة، المرأة نفسها التي تعيش حياة جديدة عليها تصيبها بتوترات وتحولات كثيرة.

وأكدت أن مجموعة كبيرة من نجوم التمثيل من الكويت ومصر شاركت في بطولة المسلسل، منهم جاسم النبهان وحمد العماني وعبد الله السيف وفوز الشطي والراحل سليمان الياسين وانتصار الشراح وعبدالله التركماني (من الكويت)، ومن مصر كل من نهى رأفت وحامد الشراب وندى عادل وأحمد كشك، والعمل قصة وسيناريو وحوار صالح النبهان وشيخة بن عامر وإخراج محمد دحام الشمري ومدير التصوير محمد سمير.