تراند اليوم : بقصة شعر جديدة.. حلا شيحة بإطلالة مختلفة في أحدث ظهور

حرصت الفنانة حلا شيحة علي الظهور بشكل مختلف في أحدث جلسة تصوير، وذلك عقب انتهائها مباشرة من تصوير دورها في فيلم “مش أنا” والذي سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم “مش أنا” يشهد الظهور الأول للفنانة حلا شيحة في السينما بعد غياب ما يقرب من 14 عام، وتحديدًا منذ فيلم “كامل الأوصاف” عام 2006، ويشاركها البطولة نجم الجيل تامر حسني، وماجد الكدواني، وسوسن بدر ومن إنتاج حسام حسني وإخراج سارة وفيق.

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يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة كانت خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل “خيانة عهد” من بطولة النجمة يسرا وجومانة مراد وبيومي فؤاد وعبير صبري وهنادي مهني وخالد سرحان وسلوي عثمان وآخرون ومن إخراج سامح عبد العزيز.