تراند اليوم : أصغر بنات “بابا ونيس” حامل – اتفرج

كشفت الفنانة الشابة ريم أحمد، التي جسدت شخصية هدى الزئردة الابنة الصغرى للفنان محمد صبحي في مسلسله “عائلة ونيس”، عن حملها بصورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستقرام، وطلبت الدعاء أن يستقر الحمل، ويكتمل على خير، وكانت المفاجأة في ردة فعل الفنان محمد صبحي الذي لم يصدق حمل أصغر بناته مشككا في إصابتها بانتفاخ!! ريم أحمد تكشف عن حملها وتطلب الدعاء ريم كشفت عن حملها بعد عامين من الزواج، ونشرت صورة لها وهب بأيام الحمل الأخيرة وعلقت عليها قائلة: كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحي مبارك، دعواتكم لنا في هذه الأيام المباركة، اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير أضافت: اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير ، اللهم صوِّره في أحسن صورة ونجِّه من كل تشويه ومرض الفنان محمد صبحي، قام بإعادة مشاركة الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك وعلق عليها قائلا: لسه أنا عايش أيام ريم لما كان عندها خمس سنين.. شُفت صورة ريم بمنظرها ده اتجننت.. وصرخت وقُلت لأ لأ لأ .. ريم حامل؟ لأ مش أنا ياماما .. انتي مش حامل أبدا.. ده انتفاخ .. وعايزك ترجعي هدي الزئردة

وأضاف صبحي: لازم اعرف مين السبب في الانتفاخ ده .. طه؟.. بعدين فوقت.. واستوعبت.. فرحت .. مبروك ابنتي الغالية ريم ومبروك لجوزك طه.. وتقومي بالسلامة.