شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يغنى بفيلم "توأم روحى" بتوقيع السبكى بعد انسحاب كارول سماحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة إنسحابها من تقديم أغنية فيلم "توأم روحى"، من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل، للمخرج عثمان أبو لبن، استعان المنتج أحمد السبكى بالنجم اللبنانى وائل جسار ليقدم أكثر من أغنية للفيلم، من جانبه قال النجم اللبناني وائل جسار لـ"الخليج 365"، إنه يشارك حاليا فى فيلم "توأم روحى"، بـ 3 أغنيات تتضمنها أحداث الفيلم، الأولى تحمل اسم"حلم حياتى"، من كلمات صابر كامل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أشرف محروس، والثانية تحمل اسم"رتبت الدنيا"، والثالثة بعنوان"شوف النصيب اعمل اللي عليك"، من ألحان محمد يحيى، والأغاني تحمل طابعا رومانسيا، وأضاف جسار:"أتمنى أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور".

وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة قد أصدرت بيانا تعلن فيه سحب صوتها من فيلم " توأم روحي" بعد تسجيلها الأغنية الخاصة به، وقالت كارول في بيانها أنها: "اتفقت مع المنتج المعروف أحمد السبكي على سحب صوتها الذي وضعته في تسجيل تجريبي لأغنية بعنوان "حلم حياتي"، من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيى وتوزيع أشرف محروس".

وأضافت أنها لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع رؤيتها الفنية" مؤكدة فى بيانها: "بأنها تتمنى التوفيق لطاقم العمل بالأغنية والفيلم السينمائى.

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فيلم "توأم روحي"بطولة حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن وتدور الأحداث فى إطار رومانسى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية "ماتغيبش ثوانى"، والتي حققت نجاحا جماهيريا غفيرا حتى الآن، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ومن إخراج فادى حداد، وتم تصويرها في لبنان وسط إجراءات احترازية عالية فرضها فيروس كورونا.