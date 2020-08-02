شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى: علامتك التجارية هى كيف تترك الناس بعد أن يخوضوا تجربة معك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة هند صبرى متابعيها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى بصورة جديدة، ظهرت فيها وهى تضع وردة صفراء فى فمها، وتغمض عينيها، وعلقت هند على الصورة قائلة،"ابتسامتك هي رمزك. شخصيتك هي بطاقة تعريفك وكيف تترك الناس بعد ان يخوضوا تجربة معك هي علامتك التجارية"، وقد اعتادت هند صبرى فى الأونة الأخيرة، أن تشارك العديد من الصور والحكم الإيجابية مع جمهورها على "انستجرام".



هند

وكانت هند قد شاركت جمهورها قبل عدة أيام صورة جديدة، أثناء تواجدها فى إحدى المناطق السياحية، لم تحددها على وجه التحديد، وعلقت على الصورة قائلة: "نصف متعة السفر تكمن فى جمال أن نضيع فى أماكن لا نعرفها"، وقائل العبارة هو راى برادبرى، وهو أديب وكاتب سيناريو أمريكى، كتب فى مجالات متنوعة من الأدب، مثل الفانتازيا والخيال العلمى والرعب والغموض.

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وكانت هند صبرى قد نشرت صورة لها، اقتبست فيها مقولة للفنان العالمى ويل سميث والذى قال فيها: "اجعل ابتسامتك تغير العالم، لا تجعل العالم يغير ابتسامتك"، فيما لاقت الصورة إعجاب الآلاف من قبل متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وفى وقت سابق حرصت النجمة التونسية هند صبرى على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بأحدث صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام، ظهرت من خلالها وهى ترتدى ملابسها الصيفية، أثناء قضائها لعطلتها على إحدى الشواطئ.