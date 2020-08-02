شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب للهضبة عن أغنية "يا بلدنا يا حلوة": إزاى ما تجيبش سيرة طنطا فيها حق عرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازحت المطربة مى كساب، الهضبة عمرو دياب، بسبب ذكره عددا من المدن المصرية دون ذكر مدينة طنطا، في أغنية الجديدة "يا بلدنا يا حلوة" وكتبت ،عبر حسابها بموقع تويتر:" قبل ما أنسي عمرو دياب إنت بتهزر إزاي ما تجيبش سيره طنطا فيها حق عرب دي تعملنا فيديو لوحدينا عشان إحنا كتير زعلانين الطنطاوية يجمعو هنا".



مى كساب

وطرح المطرب عمرو دياب أغنية "يا بلدنا الحلوة" منذ حوالى 3 أيام، حيث تخطت حاجز الـ 4 مليون مشاهدة، ومن المتوقع أن تصل الأغنية لتحقيق أرقام كبيرة خلال الساعات المقبلة، لاسيما أن الأغنية مميزة ومختلفة، قدم من خلالها الهضبة صورة مصر بطريقة ممتعة ومختلفة وطيبة ، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور.

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وظهر عمرو دياب، خلال الأغنية، فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر وخلال تواجد على مركب بنهر النيل، حيث أبرز جمال مصر المتأصل فى حضارتها ومبانيها التاريخية، فضلا عن ا، الأغنية احتضنت في كلماتها جميع محافظات مصر بطريقة مبهرة، بالإضافة إلى الصورة التي حققت عنصر جذب للجمهور .

يشار إلى أن الفنانة مي كساب، شاركت جمهورها لحظات احتفالها مع أسرتها بعيد الأضحى المبارك، حيث نشرت مي كساب صورة لها على حالتها الخاصة بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها وهي ترتدي عباء صفراء اللون وفضفاضة وعليها صورتها، ووجهت الشكر لمصممة العباية وصاحبة تصميم الصورة بعد أن لقت صورة العباية تفاعل ايجابي كبير من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.