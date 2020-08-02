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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتاق محبو السينما لمشاهدة أفلام جديدة بعد غلق دور العرض حول العالم بسبب جائحة الكورونا، ورغم إعادة فتح السينمات إلا أن هناك دور عرض لم تفتح بعد، ومن الأفلام المطروحة عبر تنفليكس فيلم ‪The Old Guard‬للنجمة العالمي تشارليز ثيرون، فيلم ‪The Old Guard‬ وتدور قصته حول قائدة لمجموعة صغيرة من المرتزقة تقودهم تشارليز ثيرون، وسرعان ما يقعان فريسة سهلة لإحدى شركات الأدوية التي تنوي استخراج مصل منهم لعلاج كافة الأمراض وخلق حياة خالدة، وهو ما ينتهي نهاية مأساوية لمؤسس الشركة بعد تدخل أحدث المنضمين للمجموعة وهي مجندة أمريكية عادت من الحياة في أفغانستان أثناء تأديتها لخدمتها العسكرية هناك. وهنا 5 أسباب تجعل مشاهدة فيلم ‪The Old Guard ‬ممتعة: ‪‬ 1- بداية الفيلم بأحداث مثيرة حيث يقع الأبطال في فخ وعلي ورأسهم تشارليز ثيرون. 2- النجمة تقدم اداء حركيا رائعا خاصة حيث تجيد كل أساليب القتال.‬ 3-‪ مشاهد الفيلم مثيرة وسريعة ولا تصيب بالملل علي الإطلاق، وتجعل المشاهد متأهبا للمشهد المقبل لاكتشاف المزيد من الأحداث ‬ Advertisements 4-تصوير الفيلم في أكثر من دولة من بينهم المغرب يعطي الفيلم طابعا مختلفا. ‬ 5-النهاية المفتوحة لأحداث الجزء الأول جعلت المشاهدdن في حالة تواصل مع الفيلم منتظرين الجزء الثاني منه







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