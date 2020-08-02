بعد الجدل على مواقع التواصل، “ام تي في” تصدر بيانًا حول حفلة عيد الجيش

بعد الجدل الكبير الذي أثير على مواقع التواصل عقب حفلة “كرمالك يا وطن” بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس الجيش اللبناني لجهة استبدال عبارة من أغنية “يا بيروت”، صدر عن محطة mtv البيان التالي:

إنّ المحطة، التي تولّت تغطية التحركات الشعبيّة ولم تتردّد يوماً في إيصال صوت الناس المعترضين على الطبقة السياسيّة، هي ضدّ مختلف أشكال قمع حريّة التعبير وهي دفعت، ولا تزال، أثماناً مقابل ذلك.

كما أنّ mtv تولّت الناحية الإنتاجيّة للحفلة، أي التصوير والإخراج وما له علاقة بهما مثل التقارير التي عُرضت في خلال الحفلة، بالإضافة الى مضمون التقديم الذي تولّاه طوني بارود، من دون أن تتدخّل في النواحي الفنيّة لجهة البرنامج الفنّي والموسيقي واختيار الأغنيات، وما حصل من تعديلٍ في إحدى الأغنيات لا علاقة لنا به.

وختاماً، تلفت mtv الى أنّ عيد الجيش اللبناني مناسبة وطنيّة جامعة، وقد أتت الحفلة أمس للتعبير عن هذا الإجماع، وهي نتيجة عمل مشترك وموزّع الأدوار بين الجيش والجهة المنظّمة وmtv، من دون أن ننسى المساهمة القيّمة للفنّانين والفرقة الموسيقيّة والكورال.

وكانت جميعة “لبناني وافتخر” قد أصدرت بياناً حول هذه الواقعة لقراءة المزيد: بعد الجدل على مواقع التواصل، جمعية “لبناني وأفتخر” توضح حول أغنية “يا بيروت“