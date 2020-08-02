ريهام سعيد تنشر صور المتحرشين وتستنجد بالسلطات الأمنية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد فيديو عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي تستغيث وتستنجد فيه بالشعب المصري وبالمسؤولين بعد واقعة تحرش تعرضت لها هي وابنها أثناء تواجدها على الشاطئ في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي.

وفي التفاصيل، إنها بعد أن رفضت التصوير مع عدد من الشباب، قاموا بالتطاول عليها قائلين بأنها "رد سجون"، حسب قولها.

وقالت "أنا بيتم التحرش بي أنا وابني ومعايا صور ليهم وفيديو للواقعة".

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نشرت الإعلامية والممثلة المصرية عبر حسابها على الانستغرام صورة يظهر فيها شابين قالت إنهما من بين المتحرشين.



وتوجهت بحديثها لشرطة مارينا قائلة: "أنا بقدم بلاغا الآن إلى قسم مارينا وإلى مدير أمن مارينا وأستنجد بأي حد محترم في مارينا وتم التحرش بي لفظيا ومعايا ابني الصغير".

وانهارت ودخلت فى موجة من البكاء قائلة: "أنا لقيت نفسي متورطة في حاجة ماليش دعوة بيها والحمد الله القضاء نزيه جدا، بما فيهم المحامى بتاعي الأستاذ محمد أبو شقة، أنا عاوزه أعرف أنا قضيت حياتي بخدم البلد والناس، ومشيت على الصراط المستقيم، ودلوقتي الوقف عن شغلي انتهى بس مش هشتغل تاني، مش كل واحد يقابلني في الشارع يقولى إنى رد سجون لأن أنا مش رد سجون، أنا واحدة بنت ناس أوي وعائلتي كبيرة ومتعلمة وست محترمة وشريفة".