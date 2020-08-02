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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لباسل خياط باكيا: فجعتنى وفاة الوالد وأرجو منكم الدعاء له والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم باسل خياط، فى فيديو ينعى والده، وذلك عبر "ستورى" حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، حيث ظهر الخياط وهو يبكى على رحيل والده، وقال، " السلام عليكم جميعا "يا ايتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية، فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى. صدق الله العظيم".
فجعتنى وفاة الوالد، وبسبب الظروف ماقدرنا نعمل عزا، فأطلب من كل المحبين له،. واللى بيكنوا له معزة الدعاء له، والترحم عليه، رحمة الله عليه وعلى أمواتكم، سامحونى انى ظهرت بهذا الفيديو ولكن الله أعلم ما فى القلوب".
باسل
وكان الخياط قد أعلن أمس وفاة والدة فى منشور عبر حسابه الشخصى بموقع الصور انستجرام، وكتب الخياط قائلاً "أبى، كنت أتمنى أن تغفو عيناك على وجهى قبل أن ترحل، وداعاً للرجل الأول فى حياتى، وداعاً لحنانك الأبدى، وداعاً سمير خالد الخياط، أبو باسل، رحمك الله وأدخلك فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون، الفاتحة والدعاء له".
وسرعان ما استقبل الخياط الكثير من التعليقات لنعى والده من قبل النجوم والمشاهير، أبرزهم الفنانة كند علوش والفنانة درة.
يذكر أن آخر أعمال باسل خياط كان فى رمضان 2020، وهو مسلسل "النحات" تدور أحداثه فى إطار تشويقى، ويشارك فى بطولته الفنانة ندى بو فرحات، من تأليف بثينة عوض، ومن إخراج التونسى مجدى السميرى، وعرض خلال رمضان.
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