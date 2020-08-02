شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أقنعت إليسا نصر محروس بكتابة أغنية ألبومها الجديد "بحب الحياة"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت المطربة اللبنانية إليسا فى إقناع المنتج والمخرج نصر محروس، بأن يكتب لها أغنية "بحب الحياة"، والتى ضمتها لألبومها الجديد، الذى تم طرحه أمس، وعلى الرغم من أن نصر احترف كتابة الأغانى منذ سنوات طويلة ونجح فى صناعة أكثر من 70 أغنية حققت نجاح مدوى فى كافة أنحاء الوطن العربى إلا أن كل كتاباته الغنائية كانت موجهة لأبناء شركته فقط، فقلما كتب لأحد من المطربين خارج شركته.

أغنية "بحب الحياة"، يشارك فى توزيعها أمير محروس، ويقول مطلعها : إحنا بنحب الحياة..واللي بيحبو الحياة..أهلا بيهم عندنا

في عمرنا في قلبنا..مانقول للحب آه، ونقول للكره لا..والليلة متجمعين..أجمل أحباب في عمرنا".

فى سياق آخر احتفل الشاعر والمنتج الغنائى نصر محروس هذه الأيام بنجاح أغنية أحد مصطفى شوقى، وهو أحد أبناء شركته، وأحدث اكتشافاته، حيث طرح له مؤخرا أغنية " ضارب عليوى" التى قاربت على مليون مشاهدة، منذ أن تم طرحها فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن نصر محروس بدأ مشواره فى صناعة النجوم خلال فترة التسعنيات بإطلاق مجموعة ألبومات تحت عنوان فري ميكس وابتدأها بألبوم فرى ميكس 1 ثم فري ميكس 2، وتضمن هذين الألبوميين أغنيتين بصوت نصر محروس تحت اسم "هريدى" وقدمهم باللهجة الصعيدية البحتة.

وقدم أيضاً محمد منير في أواخر التسعينيات في لكن بخيوط جديدة حاكها نصر محروس برؤية فنية متميزة وطرح له في الأسواق ألبوم "في عشق البنات" وألبوم "قلبى مساكن"،وكان فيديو كليب "سو يا سو" بمثابة انقلاب في عالم التصوير الغنائى.

Advertisements

في بداية عام 2002 فجر نصر محروس قنبلة أشهر صوتين على الساحة الفنية وهما شيرين عبد الوهاب وتامر حسني والذين لا يزالا يتربعان على عرش النجومية في الوطن العربي وطبعاً كان ذلك من خلال ألبوم فري ميكس 3 وأغنيتين هما "آه يا ليل" و"حبيبي وأنت بعيد" وأشهر دويتو لهما "لو كنت نسيت".

و قد أصدر نصر محروس لشيرين عبد الوهاب ألبومين، نجحا نجاحاً منقطع النظير"جرح تاني" و"لازم أعيش" كانا كفيليين بوضعها في منافسة مع كبريات الفنانات مما جعل شركات الإنتاج الأخرى تنهال عليها بالعروض المغرية وقد قررت شيرين إثر كل تلك العروض الانتقال إلى شركة إنتاج أخرى عام 2006.

أما الفنانة سوما فقد قدمها نصر محروس ضمن ألبوم "فري ميكس 4" في دويتو مع بهاء سلطان، وأغنية "اللي في عيني" وقد لاقت نجاحا منقطع النظير وأصدرت لها الشركة في 2006 ألبوم "عيب عليك".