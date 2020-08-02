شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مصطفى خاطر مع ابنتيّ الشاعر الغنائى خالد تاج الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت الصدفة الفنان مصطفى خاطر بالشاعر الغنائى خالد تاج الدين فى أحد مولات السادس من أكتوبر أثناء قيامهما بالتسوق، حيث كان بصحبة تاج الدين ابنتيه جومانا وأيسل، والتقطتا الصور مع خاطر ومباركته على مسلسله الأخير "عمر ودياب" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى



مصطفى خاطر وابنتى الشاعر خالد تاج الدين

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يذكر أن مصطفى خاطر يستعد لاسئتناف تصوير فيلمه الجديد "ثانية واحدة" الذى يشارك فى بطولته إلى جانب دينا الشربينى، حيث صور يوم واحد فقط من العمل قبل عيد الأضحى، والعمل يشارك فى بطولته محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدى، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.

وقدم مصطفى خاطر مسلسل "عمر ودياب" فى شهر رمضان الماضى مع على ربيع، وشارك فى بطولته محمد محمود، نهال عنبر، هاجر الشرنوبى، محسن منصور وعدد من ضيوف الشرف مثل ويزو وأحمد فتحى وأوس أوس وصلاح عبد الله وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى.

يشار إلى أن خالد تاج الدين من الشعراء المهمين على الساحة الغنائية حيث كتب العديد من الأغانى لكبار المطربين وخاصة عمرو دياب الذى تعاون معه فى العديد من الأغانى آخر أغنية "حلوة البدايات" التى تم طرحها فى ألبوم دياب الأخير "سهران" فى شهر فبراير الماضى.