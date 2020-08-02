شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس كليب عمرو دياب "يا بلدنا يا حلوة" بحضور دينا الشربيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج طارق العريان عن 4 صور جديدة من كواليس كليب "يا بلدنا الحلوة" الذى طرحه الهضبة منذ قبل يومين لصالح احدى شركات المحمول الكبرى، وظهرت فى الصور الفنانة دينا الشربينى التى حصرت على التواجد فى تصوير الأغنية التى كتب كلماتها تامر حسين، ولحنها عزيز الشافعي، ووزعها طارق مدكور.



عمرو دياب وطارق العريان

ويسجل الكليب عودة المخرج طارق العريان للعمل مع عمرو دياب بعد 25 عاماً منذ آخر كليب جمعهما وهو "راجعين" عام 1995، وظهر عمرو دياب بالكليب في العديد من الأماكن السياحية في مصر وتواجد على مركب بنهر النيل، حيث أبرز جمال مصر المتأصل في حضارتها ومبانيها التاريخية.



عمرو دياب ودينا الشربينى مع فريق عمل الكليب

وصف عمرو دياب لعدد من محافظات ومدن مصر السياحية، أبرز ما مميز الأغنية الجديدة، التي لاقت تفاعًلا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي روّج خلالها الهضبة لجمال مدن مصر المختلفة، فضلًا عن ظهوره بمناطق شعبية خلال تصوير الكليب، كمنطقتي الحسين وشارع المعز لدين الله الفاطمي.

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ومن أبرز المحافظات والمدن التى ذكرها عمرو دياب أسوان، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، أسيوط، الشرقية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الإسكندرية، مرسى مطروح، سيناء، الفيوم ومن المدن المنصورة، المحلة، رأس البر، أشمون، النوبة، وأيضاً شبرا، مصر القديمة، ماري جرجس، الحسين، الأهرامات.



كواليس كليب يا بلدنا يا حلوة