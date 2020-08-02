شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مشاهد من حفل أحمد عدوية ونجله محمد احتفالا بموسم العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا كل من النجم الكبير أحمد عدوية ونجله محمد حفلا غنائيا احتفالا بعيد الأضحى وبدون جمهور داخل قصر البارون وأذيع على موقع اليوتيوب. وقدم الثنائي أغان كثيرة منها "بنت السلطان" و"المولد" وزحمة يا دنيا زحمة" كما قدم محمد عدوية أغاني بمفرده ومنها"أنا تاجك وسلطانك" و" الطيب أحسن" .

وأعرب النجم محمد عدوية عن سعادته بالغناء مع والده الذي يعتبره قامة كبيرة من قامات الطرب، مضيفا أنه يتمتع بصحة جيدة ويتمنى من الله أن يطيل عمره.

من ناحية أخرى أعرب محمد عدوية عن سعادته فى تصريحات سابقة بردود الأفعال التى تلقاها مؤخرا على أغنية "سبع صنايع" الذى قدمها فى تتر مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر والذى تم طرحه فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير وحازت الاغنية على اعجاب الكثير.

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وطرح محمد عدوية منذ فترة قبل موسم رمضان أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار" .