شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يشوق جمهوره: بحضر ليكم مفاجأة.. تفتكروا هى إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نجم الأغنية الشعبية حكيم، إلى مفاجأة جديدة لجمهوره، حيث أكد أنه يستعد لهذه المفاجأة من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، حيث نشر حكيم صورة له، وعلق عليها، "بحضر ليكم مفاجأة .. تفتكروا هى ايه"، وبدأ المتابعون يتكهنون ويتوقعون مفاجأة حكيم المقبلة، حيث خمن البعض بأنها قد تكون أغنية جديدة، وأكد آخرون أنها قد تكون كليب.



حكيم

وكان حكيم قد شارك منذ عدة أيام متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو من كواليس أغنية "ليلة بمبى" من داخل الاستوديو، معلقا عليها: "كواليس أول مرة تشوفوها من أغنية ليلة بمبى فى الاستوديو".

وفي وقت سابق، شارك النجم حكيم متابعيه وجمهوره، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فيديو وهو يقوم بالتوقيع على أسطونة ألبومه "الراجل الصح"، حيث علق حكيم على الفيديو: "ده كان آخر يوم تسجيل في ألبوم الراجل الصح وانا اتعودت اكتب وما توفيقي إلا بالله على كل الألبومات بتاعتي من قبل ماتطلع من الاستوديو بس قولولى إيه أكتر أغنية عجبتكم فى ألبوم الراجل الصح".

ومنذ فترة، كشف حكيم عن كواليس فيديو كليب أغنيته "قلبي يا ناس"، التي طرحها في الآونة الأخيرة، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه على "إنستجرام" بمقطع فيديو معلقا: "كواليس فيديو كليب قلبي يا ناس.. أول مرة تشوفوها حصرياً على قناة يوتيوب".