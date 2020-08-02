شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تطالب جمهورها بالكشف عن أغنيتهم المفضلة فى ألبوم "صاحبة رأى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة إليسا جمهورها، بالتغريد عبر هاشتاج "صاحبة رأى" للكشف عن الأغنية التى أعجبتهم أكثر فى الألبوم الجديد "صاحبة رأى"، قائلة :" شو أول أغنية رح توصل للمليون مشاهدة؟، وانتوا أيا واحدة حبيتو أكتر شى". وقالت اليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :" شو أول غنية من ألبوم صاحبة رأى، رح توصل للمليون مشاهدة؟ وإنتو أيا واحدة حبيتو أكتر شي؟ استخدمو الهاشتاج تا أعرف رأيكن".

إليسا وحققت أغنية " صاحبة رأى" للنجمة إليسا 3 ملايين مشاهدة فى أقل من أسبوع منذ طرحها على موقع " يوتيوب"، كما طرحت إليسا اليوم إلبومها الجديد على أحد التطبيقات الشهيرة. Advertisements وحرصت الفنانة إليسا، عبر حسابها بموقع تويتر على تبادل التهانى مع جمهورها وفريق عمل ألبومها"صاحبة رأى" . وهنأ الملحن والموزع محمد رحيم، عبر حسابه بموقع تويتر، المطربة اللبنانية إليسا قائلاً :" من كل قلبي الف مليون مبروك لحبيبتي الغاليه النجمة والفنانه في كل شئ إليسا على البومها الرائع اللى تعبت فيه جدا جدا علشان تقدم عمل يليق كالعادة بجمهورها في كلالعالم ". وكتب المطرب رامى جمال، عبر حسابه بموقع تويتر:" مبروك يا فنانتي وصديقتي المفضله والجدعه الشغل معاكي ممتع وممتع اكتر وجوديفي وسط الأسامي الجميله والفنانين المشاركين في صناعه البومك التحفه ده بالتوفيق يا حبيبتي واشوفك دائما ناجح وسعيده وصاحبه_رأي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تطالب جمهورها بالكشف عن أغنيتهم المفضلة فى ألبوم "صاحبة رأى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.