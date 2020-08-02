دريك ينجز 90 % من ألبومه الغنائى الجديد المقرر إطلاقه فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من محبي و عشاقي النجم العالمى دريك إطلاق ألبومه الغنائي الجديد و الذي أشار دريك فيما قبل أنه يعمل بكل اجتهاد ليخرج للعالم بشكل مذهل وخاطف للأذهان ، فقد كشف موقع "راب اب" أن النجم الشهير البالغ من العمر ( 33 عام ) أقترب من خط النهاية ، حيث أنجز دريك 90 % من ألبومه الغنائي المقبل وهو ما كشفه المنتج أوفو نويل، وأثار الخبر حماس قطاع كبير من عشاق دريك من مختلف الأعمار ومن شتي أنحاء العالم .
وكان دريك قد أشار في بداية الشهر الماضي أنه انجز بالفعل 80 % من عمله علي ألبومه الغنائي السادس و الذي من المقرر ان يتم إطلاقه خلال صيف 2020 أي اقترب موعد إطلاقه .
يذكر أن مغني الراب البريطاني الشهير هيدي وان "Headie One" أطلق مؤخرا أغنية " Only You Freestyle" " مع النجم العالمي دريك و هي أول أغنية يطلقها هيدي وان منذ إطلاقه "Rose Gold" في شهر مايو الماضي و التي حققت نجاح ملحوظ بين المعنيين بالموسيقي و الغناء من مختلف الأعمار.
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