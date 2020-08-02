أول تعليق لإبراهيم عيسى على اتهامه باقتباس "صاحب المقام" من فيلم إسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حالة من الجدل أثُيرت حول فيلم "صاحب المقام"، للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، الذي عُرض عبر منصة "شاهد" الرقمية كأول فيلم مصري دون المرور على شاشة السينما.

الفيلم كما وصفه كاتبه "أول فيلم صوفي"، أثار موجة من الجدل بين الجمهور ما بين إشادات بالفكرة وطريقة طرحها و"التيمة" الخاصة بها، وما بين الصراع الداخلي للإنسان بين المادة والإيمان، فضلًا عن الإتهامات التي وجهها البعض بشأن اقتباس فكرة الفيلم من فيلم إسرائيلي يحمل اسم "مكتوب".

تواصل الخليج 365 مع الكاتب الكبير لمناقشة العديد من النقاط حول الأمر، أبرزها الهدف من القضية التي طرحها الفيلم وتعليقه على الصراع القائم بين مؤيدي ورافضي الفكرة، ورأيه في الاتهامات التي وُجهت له بشأن اقتباسه للفكرة.

وقال "عيسى"، في تصريح خاص لمصراوي، إن ما يقال حول اقتباس الفيلم، جزئية لا تستحق الرد عليها واصفًا إياها بـ"هُراء".

وتابع الكاتب الكبير: "فيما يخص الأفكار التي طرحها الفيلم، والجدل حولها، فهذه مهمة الفيلم، وطرح هذه الأفكار التي تثير نقاشًا، تظهر المشاعر التي تثير شجنًا وتثير حوارات بين الإنسان ونفسه وهو يشاهد الفيلم وبعد مشاهدته له، وحوارات بين الجمهور وبعضهم".

Advertisements

وأضاف: "ده جزء كبير جدا وصحي ومهم للغاية ويضيف للفيلم إضافة حقيقية وعميقة حتى بإختلاف الآراء، بإشادتها للفيلم أو انزعاجها وهجومها، كل ده جزء كبير من صناعة العمل السينمائي، ومهمته ورسالته".

وأكد "عيسى"، أنه لم ينزعج من اختلاف الآراء حول فيلم "صاحب المقام"، مؤكدًا أنه منفتح تمامًا على هذه الاختلافات، متابعا: "من ناحية تانية أنا منبهر برد الفعل الإيجابي اللي هو ساحق ماحق واللي ربما ساهم في إن رد الفعل الإيجابي الفظيع الرهيب والحب، وهو يمكن اللي استفز هجمة الاتهامات سواء في المحتوى أو الموضوع".

واستكمل: "ببقى فخور أن أي فيلم بشارك فيه وبكتب قصته وبألفه بيثير النقاش والجدل، مش زي أي فيلم بينزل في السينما أو بيطرح في السوق أو يقدم من خلال منصة، وأظن إن اللي بيتابع 3 أفلام، مولانا والضيف وصاحب المقام، هيشعر إن دي أفلام مختلفة وقامت بمهمتها تماما وهي إنها تقدم للناس طرح جديد وربما أحيانا صادم ويثير نقاشًا وجدل مش زي أي فيلم، ودي مهمتي".

واستطرد: "في 33 فيلم تقريبًا بينزلوا كل سنة طبقا للثلاث سنوات الأخيرة، فيها إيه ياجماعة إنه يبقى فيه فيلم لإبراهيم عيسى في السنة بيقدم الاختلاف والجدل ده، فضلا عن إن اللي بيتحمس لهذا النوع من السينما لازم يصر على التنوع، إنه يبقى أفلام أكشن وأفلام اجتماعية ورومانسية وأفلام تثير قضايا أيضًا، ياريت بل أدعو الكل بنتيجة النجاح اللي أراه منقطع النظير لصاحب المقام، ومختلف وأدعو زملائنا في الوسط السينمائي إنهم يعملوا أفلامم في هذا المجال خارج الصندوق بجرأة واختلاف ويبقى شئ عظيم، يبقى عندنا موجة سينمائية جديدة ومختلفة".

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، محمد لطفى، ريهام عبدالغفور، إنجى المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد على، سلوى عثمان، محسن محيى الدين، وهو آخر أدوار الراحل إبراهيم نصر، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكى.