أمل بوشوشة تنعى والد باسل الخياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، على تقديم واجب العزاء للفنان باسل الخياط في وفاة والده.
وكتبت بوشوشة، عبر حسابها على تويتر: "أحر التعازي للصديق باسل الخياط بوفاة والده، ما في كلام يعبر بهيك موقف صعب، الله يرحمه والصبر لعيلته".
يذكر أن، الفنان باسل خياط، أعلن مساء السبت، في منشور له عبر حسابه على إنستجرام، عن وفاة والده، وبعدها نعاه عدد كبير من نجوم الفن.
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