صور.. ريهام أيمن رفقة زوجها في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صور جديدة لها رفقة زوجها الفنان شريف رمزي.

وظهر الثنائي في الصور بإطلالة طغت عليها الرومانسية، وعلقت "ريهام"، قائلة: "مع بعض في مكان رائع".

وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.