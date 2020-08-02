صور.. ريهام أيمن رفقة زوجها في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صور جديدة لها رفقة زوجها الفنان شريف رمزي.
وظهر الثنائي في الصور بإطلالة طغت عليها الرومانسية، وعلقت "ريهام"، قائلة: "مع بعض في مكان رائع".
وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.
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