تراند اليوم : تدخل سريع للشرطة.. ماذا حدث بحفل زفاف ملكة جمال بدولة عربية

تنفيذا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد، أوقفت الجهات الأمنية اللبنانية الاحتفال بزفاف ملكة جمال لبنان ،2015 فاليري أبو شقرا.

وقالت الإعلامية اللبنانية يمنى شري، عبر صفحتها على فيسبوك: " موقف كتير بشع بليلة العمر وفاليري ما بتستاهل غير كل خير بس يا ريت نطرت للتلاتاء أو للاربعاء وقت فتح البلد".

ودخلت أبو شقرا، أمس السبت، القفص الذهبي بزواجها من رجل الأعمال اللبناني زياد عمّار، في زفاف ملوكي أقيمت مراسمه في بكركي بلبنان، حيث انتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت شبكة روسيا اليوم أن ملكة جمال لبنان للعام 2015 والممثلة فاليري أبو شقرا احتفلت بزفافها من رجل الأعمال زياد عمار، في حفل زفاف، حيث ظهرت فستان صمم لها خصيصا من دار أزياء "ديور" العالمية، لكن تدخل قوى الأمن نغصه قليلا.





