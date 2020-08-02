تراند اليوم : تفاصيل جديدة عن الموسم الثاني من المؤسس عثمان

كما أعلن الممثل محمد صبري " السيد ديميرجي " أنه لن يكون متواجدا في الموسم الثاني حيث أعلن انفصاله عن المسلسل.
ووجه حساب المؤسس عثمان على تويتر تهنئة لعشاقه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك قائلا :" كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيدكم مبارك".
يذكر أن آخر التقارير أشارت إلى أن الممثل تامر يغيت هو من سيجسد دور الغازي ارطغرل بن سليمان شاه في الموسم الثاني من المؤسس عثمان.
وكان مسلسل المؤسس عثمان قد توقف في موسمه الأول عند الحلقة السادسة والعشرين، حيث سيتم استئنافه مجددا في الموسم الثاني، في أكتوبر أو نهاية العام بحسب التوقعات.