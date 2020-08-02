فيديو.. هيثم الشاولي يطرح كليب البنت ديا

طرح المطرب السعودي هيثم الشاولي أحدث كليباته الغنائية بعنوان البنت ديا على قناة مزيكا الفضائية وقناته على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

الاغنية تنتمي إلى نوعية موسيقى التسعينيات وهي كلمات وألحان عصام مصطفى، وتوزيع موسيقى وائل صبري، والكليب مونتاج تامر سليم، ومدير التصوير ميدو بارون ومن إخراج مجد طالب الحجلي.

وتقول كلماتها: البنت ديا.. الحلوة ديا.. ايوة بحب البنت ديا.. مش عايز الا هي.. هي حياتي وكل ما ليا.. ومفيش منها اتنين في الكون.. حبيتها يا خلق يا هو.. قولولي اعمل ايه وياها.

يعد الكليب عودة للفنان والطبيب السعودي هيثم الشاولي إلى مجال الغناء بعد غياب، ومن ناحية آخرى تحضيره ألبوم جديد بعنوان أول رومانسيات، والذي

طرحه منذ عامين ويحتوي على 14 أغنية وقرر تصوير أغانيه بطريقة الفيديو كليب واحدة تلو الاخرى.

وفي سياق متصل وحيث أنه في الأساس طبيب، فقد طرح مؤخرًا الفنان هيثم الشاولي فيديو كليب بعنوان ملايكة من البشر يدور حول دور الأطباء والطاقم الصحي في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وعن تضحيات ومعاناة الطاقم الطبي في انقاذ البشرية والإنسانية من هذا الوباء الخبيث وتمت اذاعته أيضًا على قناة مزيكا ونال استحسان الجميع.

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وقد صرح الفنان هيثم الشاولي أنه من أسباب عودته للغناء هو تشجيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، للفنون

والفنانين السعوديين و تهيئة الجو الفني المناسب للإبداع.

وأعلن الشاولي عن تصويره فيلم سينمائي جديد، قصته و بطولته ضمن اوائل الافلام السعودية التي سيتم انتاجها بمصر والفيلم جزء كبير منه مأخوذ من قصة حياة الشاولي كطبيب وفنان يعيش في جو مرح، ويعكف هذه الأيام على متابعة اللمسات الاخيرة للسيناريو والحوار مع المؤلف.

الجدير بالذكر أن الفنان هيثم الشاولي يعد من اشهر نجوم جيل التسعينات في الغناء حيث كان من مؤسسين الغنوة الشبابية في مصر بحكم دراسته في كلية الطب وقتها بالقاهرة، ومن أشهر الأغاني القديمة له: أحلى الاشواق وعيني على الأيام، وبحبك وخايف، وفاضل على الحلو، وأغنية بتغرب وهي تعتبر من اوائل الأغاني التي يتم تصويرها بالكمبيوتر جرافيك والرسوم المتحركة حتى أنها إختيرت من أفضل الكليبات على مستوى العالم في قناة mtv العالمية عام 1996، والشاولي هو أول من انشأ مركز لتعليم الموسيقى في السعودية عام 2010.