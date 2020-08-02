الاتحاد العربي للثقافة يعتمد مهرجان أوسكار العرب

في إطار حرص الاتحاد العربي للثقافة، لدعم القوة الناعمة وتقنين المشروعات والمهرجانات التي تدعم الثقافة والفن، اعتمدت مهرجان أوسكار العرب رسميًا في كل دوراته، كمهرجان رسمي يقوم بتكريم المبدعين، الذين ساهموا في اثراء الفن، وتقديم أعمالًا مميزة خلال العام.



ومن جهته أعرب مهند الغزاوي، رئيس مهرجان اوسكار العرب، عن سعادته العارمة لتقدير الاتحاد للمهرجان، واعتماده إلى جانب كبرى المهرجانات والمشروعات الفنية القويمة، التي تسهم فى رفع وارتقاء الفن العربي ، وتشجيع الفنانين والمثقفين لتقديم الافضل.



وأكد الغزاوي انه يسعى لانتقاء المبدعين من خلال متابعة المهرجان الجيدة للأعمال الفنية والثقافية خلال العام، واختيار من يستحق التتويج.

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ويعمل فريق عمل المهرجان على قدمًا وساق استعدادًا لانطلاق المهرجان في دورته الثالثة يوم 8 من شهر أغسطس الجاري بالعاصمة التونسية، وسط حضور فني حاشد، من العديد من البلدان العربية.