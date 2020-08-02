بعد مي فاروق.. ثلاث فنانات نجحن في فقدان الوزن وتغير الملامح

تصدرت المطربة مي فاروق، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ظهرت مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم.

ولفتت المطربة مي فاروق الأنظار خلال استضافتها بتغيير كبير في الشكل، حيث ظهرت بفقدان الوزن وتحقيق ما أرادت تحقيقه وهو فقدان الوزن من خلال عملية جراحية.

وكشفت مي فاروق عن سر رشاقتها، خلال استضافته في برنامج "معكم" للإعلامية مني الشاذلي، وقالت :"أجريت عملية وتدخل خارجي من أجل فقدان الوزن وبدأ يظهر الفارق في الوزن بعد أول شهر، ووصلت للهدف الذي أردته

وهو فقدان الوزن".

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ولم يكتف الأمر على المطربة مي فاروق وفقدانها لـ 30 كيلو من وزنها، ولكن هناك عدد كبير من الفنانات أيضًا نجحن في خسارة الوزن، ومنهن أبرز ثلاث فنانات، وعلى رأسهن، الفنانة سمية الخشاب والتي فاجأت الجمهور بفقدان 12 كيلو في شهر واحد، مما غير من ملامحها نهائيًا.

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وكشفت عن سر فقدانها الوزن، مؤكدة أنها لم تجر أي جراحات، بينما اعتمدت على

نظام غذائي مع طبيب ألماني، يعتمد على تناول الشوربة المحتوية على خضار ونوع من اللحوم، فضلا عن العصائر لمدة شهر كامل خسرت خلاله 12 كيلو.

بطلة فقدان الوزن الثانية، يقع على الفنانة الكبيرة ليلى علوى، والتي تعُد من النجمات اللاتي تسببن في حالة من الجدل بين جمهورها، الذي اعتادها منذ بداية ظهورها بوزن زائد، غير أن خضوعها لجلسة تصوير ظهرت فيها فاقدة جزء كبير من وزنها، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن السر وراء خسارة وزنها الكبيرة.

أما الفنانة الكويتية أحلام فقد أثارت فضول متابعيها بعدما نشرت فيديو قصير عبر حسابها على انستجرام من كواليس إحيائها حفل ملكي، أطلت فيه بفستان أزرق ضيق بستايل Cape أظهر شكل قوامها بوضوح بعيداً عن الفوتوشوب