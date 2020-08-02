شاهد .. كنز محمد رمضان تمازح والدها على طريقتها الخاصة

مازحت كنز ابنة النجم محمد رمضان والدها على طريقتها الخاصة. جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر محمد رمضان صورة برفقة ابنته، وظهر من خلالها أثناء ممازحتها له، معبرة عن شدة حبها له. عن شدة حبها له. Advertisements ومن ناحية أخرى يستعد النجم محمد رمضان لمسلسل موسى، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2021، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل.

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