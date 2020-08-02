شاهد.. تامر حسني يعلن انتهاء تسجيل ألبوم 2020

أعلن النجم الكبير تامر حسني عن انتهاء تسجيل أغاني ألبومه الجديد، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر تامر حسني صورة أثناء قضاءه يوم في حمام السباحة، وصرح قائلًا: نهاركم ابيض يا اغلى الناس .. خلصت إمبارح تسجيل الألبوم .. إستعدووووووووووووا. وصرح قائلًا: نهاركم ابيض يا اغلى الناس .. خلصت إمبارح تسجيل الألبوم .. إستعدووووووووووووا. ومن المقرر أن يحدد تامر حسني اسم ألبومه خلال الأ القليياملة المقبلة تزامنًا مع طرح الأفيش البدائي Advertisements للألبوم، وكما يضم الألبوم على 12 أغنية تقريبًا. للألبوم، وكما يضم الألبوم على 12 أغنية تقريبًا. ويتعاون تامر حسني من خلال الألبوم مع باقة لامعة من الشعراء والملحنين والموزعين ومن بينهم: أيمن بهجت قمر، محمد يحيى، تامر حسين، تامر علي، يحيى يوسف، شريف مكاوي، إسلام زكي، أحمد زعيم، أمير طعيمة، صابر كمال، شريف بدر، توما، أحمد عاطف، وغيرهم.

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