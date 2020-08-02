أميتاب باتشان يغادر المستشفى بعد تعافيه من “كورونا”

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ونقلت وكالة أسوسيتد برس عن نجله، الممثل أبهيشيك باتشان، الذي لا يزال في المستشفى بعد إصابته أيضا بالفيروس، إن ننيجة الفحوصات لوالده جاءت سلبية وسيستريح في المنزل بعد أن نقل كلاهما إلى المستشفى في 11 يوليو.
وغادرت زوجة أبهيشيك باتشان، نجمة بوليوود الهندية إيشواريا راي باتشان، وابنتهما البالغة من العمر 8 سنوات، وكلاهما أصيب بالفيروس، المستشفى الأسبوع الماضي بعد شفائهما.
عمل باتشان الأكبر، 77 عامًا، في أكثر من 200 فيلم هندي على مدى العقود الخمسة الماضية. وهو سياسي ومضيف تلفزيوني سابق.
غالبًا ما يطلق على عائلة باتشان عائلة بوليوود الأولى. زوجة أميتاب باتشان، جايا، هي أيضًا ممثلة وعضو في البرلمان لمرة واحدة. ولم تصب بفيروس كورونا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.