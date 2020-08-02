وفاة الفنانة سامية أمين

رنا صلاح الدين - رحلت اليوم الأحد 2 أغسطس عن عالمنا الفنانة سامية أمين عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض.
الفنانة سامية أمين هي زوجة الفنان مصطفى الدمرداش، ووالدة الفنان الشاب أحمد الدمرداش،.
ولدت الفنانة سامية أمين 14 مارس عام 1945 وشاركت في العديد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون.
ومن أبرز اعمالها على شاشة الدرامة التليفزيونية مسلسلات الضوء الشارد، وعيش أيامك، وحضرة المتهم أبي، وأولاد الأكابر، وسوق الزلط، وعفريت القرش، والملك فاروق، وحق مشروع، والمصراوية، وبشرة سارة، وقصة الأمس.
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