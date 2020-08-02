وفاة الفنانة المصرية سامية أمين.. والدة أحمد الدمرداش

توفيت، الأحد، الفنانة المصرية سامية أمين، عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض.

سامية أمين هي زوجة الفنان المصري مصطفى الدمرداش، ووالدة الفنان الشاب أحمد الدمرداش.

الفنانة الراحلة مواليد 14 مارس/آذار عام 1945، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون.



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وأعلن نجل الفنانة الراحلة أحمد الدمرداش خبر وفاة والدته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت امي الغالية، أرجو الدعاء لها".

بدأت سامية أمين التمثيل عام 1967 وشاركت في أدوار صعبة كدور الصعيدية أو الفلاحة، وقدمت العديد من الشخصيات الفنية الناجحة في مسلسلات "الضوء الشارد، وعيش أيامك، وحضرة المتهم أبي، وأولاد الأكابر، وسوق الزلط، وعفريت القرش، والملك فاروق، وحق مشروع، والمصراوية، وبشرة سارة، وقصة الأمس".



