أميتاب باتشان يتعافى من فيروس كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: أعلن نجم بوليوود أميتاب باتشان خروجه من المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وكتب الفنان الهندي - في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الأحد: "جاءت نتائج الفحوصات سلبية لفيروس كورونا، وتم السماح لي بمغادرة المستشفى، وقد عدت للمنزل وسأخضع للعزل المنزلي".

وأشاد أميتاب باتشان بالرعاية الصحية الممتازة التي تلقاها في المستشفى والتي اعانته على التغلب على الفيروس.

كان أسطورة الفن الهندي أميتاب باتشان، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا في 11 يوليو الماضي، وسرعان ما انضم إليه نجله أبهيشيك وزوجته وابنته للعزل الصحي بعد ظهور أعراض الإصابة بالفيروس، وتم نقلهم إلى مستشفى للعزل في مومباي. مواضيع قد تهمك :

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