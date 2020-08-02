شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحتفل بالانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفل النجم تامرحسني مع زوجته بسمه بوسيل وبعض الأصدقاء بانتهاء تسجيل ألبومه الغنائى الجديد المنتظر طرحه خلال أيام، وقبل أيام قال تامر حسنى عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "فى وقفة عرفات، فى هذا اليوم المبارك العظيم، أحب أدعيلكم كلكم، اللى متابعنى واللى مش متابعنى، لكل حد محتاج الدعاء يارب الدعاء دا يوصله، ربنا يفرح قلبك وينصرك وتحقق أحلامك كلها ويرزقك ربنا من أجمل أبواب رزقه الواسع، واللى بيحب حد ربنا يجمعه بيه ويبقى من نصيبه، واللى نفسه فى شغل معين ربنا يبعتهوله واللى نفسه يكبر فى شغله ربنا يعلى مراتبه ويكبر واللى نفسه ينجح فى الدراسة ربنا ينجحه بأعلى الدرجات ويشفى كل مريض اللهم آمين".

وتابع حسنى: "اللى نفسه يتوب عن شيء معين ربنا يغفر لك كل ذنوبك ويبدلها لك حسنات ويصبرك ويقويك، وأى حد متخيل ان ذنوبه كترت ينوى حالاً إنه يفتح صفحة جديدة مع ربنا وربنا غفور ورحيم وتواب وبيحب التوابين، يلا ندعى كلنا لبعض، يلا نمسك موبايلاتنا ونطلع أسماء ناس ناسينهم وندعيلهم فى ظهرهم من قلوبنا لعل الدعاء يعود لك أنتيلا ندعى كلنا لبعض، يلا نمسك موبايلاتنا ونطلع أسماء ناس ناسينهم وندعيلهم فى ظهرهم من قلوبنا لعل الدعاء يعود لك أنت عشر أضعاف، كل سنة وانتوا راضيين ومنصورين وطيبين".

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من ناحية أخرى، بدأت المخرجة سارة وفيق معسكراً مغلقا من أجل مونتاج ومكساج فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسنى، الذى انتهى فريق العمل من تصويره مؤخراً، حيث كان تامر حسنى يصور المشاهد الأخيرة فى حى الدقى، وبعض المشاهد الداخلية الأخيرة، ومن المقرر أن تنتهى سارة من إجراء المونتاج خلال الأيام المقبلة، حتى يصبح العمل جاهز للعرض فى أى وقت.

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق, الفيلم انتاج مشترك بين. شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقى



