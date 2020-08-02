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شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تعلن إطلاق 20 لون لأقلام تحديد للعيون ضمن أحد خطوط الماكياج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية ليدي جاجا عن استعدادها لإطلاق أحد منتجات الماكياج و هي عبارة عن أقلام تحديد للعيون وأشارت النجمة الشهيرة إلى أنه من المقرر إطلاق 20 لون مختلف لهذا المنتج وذلك بعد غد الثلاثاء 4 أغسطس ، و هو ما أعلنته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و التي تضم اكثر من 42.9 مليون شخص .
النجمة ليدي جاجا
وفى وقت سابق تم اختيار النجمة العالمية ليدي جاجا مصدرا للإلهام وسفيرة العلامة التجارية الشهيرة " Valentino " وذلك بسبب دورها كرمز لجيلها، وهو الخبر الذي تداولته العديد من المواقع الفنية HOLA ، وكشف الموقع أن العلاقة الرسمية بين ليدي جاجا و Valentino ستكون من خلال العطر الجديد "Voce Viva" ، و الذي من المقرر أن يتم طرحه في سبتمبر 2020 .
ليدي جاجا
وكشفت الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" أن ليدي جاجا النابضة بالحياة هي الوجه الدعائي لـ" Valentino Voce Viva " للعطر الجديد الذي يرحب بروح الحرية والاختلاف ، وقال بيرباولو بيشيولي ، المدير الإبداعي لـ Valentino : "إن ليدي جاجا تمثل الحرية والوعي الذاتي والقلب النقي ، و مشاركتها في هذه الحملة تزيد من قوة هذا ا لمشروع و دفعه إلى أعلى مستوى ، فليدي جاجا هي أيقونة جيل كامل في وجودها الذي يبعث رسالتها المتمثلة في الحرية والعاطفة للفن والوعي الذاتي والمساواة هي نفسها رسالة مجتمع فالنتينو.. أنا فخور جدا لاستضافتها. "
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