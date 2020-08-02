شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد داوود فى فيديو ساخر عن "العيدية" مع مشهد من فيلم "ولاد رزق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمتع الفنان أحمد داوود، بحس دعابي خلال مخاطبة جمهوره على وسائل السوشيال ميديا، ويواظب داوود بين الحين والآخر على مشاركة متابعيه بصور وفيديوهات طريفة يداعب بها جمهوره، ومؤخرا، شارك أحمد داوود على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو ساخر عن موسم العيدية واعتياد الأطفال والشباب الحصول على العيدية من الأقارب،بمشهد من فيلم "ولاد رزق 2" يجمعه بالنجوم أحمد عز وأحمد الفيشاوي وعمرو يوسف.

وفي وقت سابق، شارك الفنان أحمد داوود متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 10 صور مجمعة له في صورة واحدة، معلقا عليها مازحا جمهوره :"كل ما كنت أروح أعمل كاستینج وأحاول أمثل یقولولي سیب صور لیك.. فروحت عملت الجریمة اللي قدامكم دي على أمل إني أمثل بس معرفش لیه محدش كلمني ساعتھا".

وشارك الفنان أحمد داوود في فيلم "122"، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول قصة حب بين شاب (أحمد داوود) من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى عالم من العمليات المشبوهة، لكنهما يتعرضان لحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليواجها أسوأ كابوس في حياتهما، ويقضيان أوقاتاً مفزعة في هذا المستشفى.

ويشارك في بطولة الفيلم: طارق لطفي، وأمينة خليل، ومحمود حجازي، وأحمد الفيشاوي، ومحمد محمود، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج العراقي ياسر الياسري.