شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم خطفوا تريند يوتيوب بأغنياتهم في عيد الأضحى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد موسم عيد الأضحى المبارك، طرح عدد كبير من نجوم الغناء والطرب لأغنيات منفردة احتفالا بالعيد، وشهد تنافس في تصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويرجع أسباب نجاح هذه الأغنيات إمام لكلمات الأغنية أو لتصوير الكليب والاستعانة بالمناظر الطبيعية أو من خلال أغنية شعبية قريبة من كافة طوائف الشعب المصرى أو من خلال كلمات رومانسية لمست مشاعر وقلوب المصريين، وهو ما نرصده من خلال هذا التقرير.

عمرو دياب "يا بلدنا يا حلوة"

تصدر الهضبة عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد طرح أحدث أغنياته الجديدة التي تحمل اسم "يا بلدنا يا حلوة" بعد تجاوزها 3 ملايين مشاهدة في 3 أيام فقط، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب والاستعانة بالتصوير في الأماكن السياحية خاصة نهر النيل، ليبرز جمال مصر وحضارتها ومعالمها السياحية من خلال الأغنية، وهى من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

أحمد سعد وحسن شاكوش "100 حساب"

طرح المطرب أحمد سعد والمطرب الشعبى حسن شاكوش، ديو يجمعهما تحت عنوان "100 حساب" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتصدرت التريند أيضا بعد تجاوزها 2 مليون مشاهدة فى وقت قصير، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.

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ويجز "بتودينى وتجيبنى" أغنية فيلم الغسالة

تصدرت أغنية "بتودينى وتجيبنى" الأغنية الرسمية لفيلم "الغسالة" بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذى يعرض رسميًا في دور العرض في موسم عيد الأضحى المبارك، تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد تحقيقها عددًا كبيرًا من المشاهدات فى يوم واحد منذ طرحها.

رامى صبرى "خطيرة"

تصدر النجم رامي صبري تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد طرحه أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "خطيرة" بعد تجاوزها المليون والنصف مشاهدة في يوم واحد فقط، والأغنية من ألحان رامى صبرى وكلمات تامر حسين وتوزيع جلال الحمداوي.

اصالة "أتحبنى"

تصدرت أيضا النجمة السورية أصالة نصرى تريند موقع "يوتيوب" بعد طرحها أغنيتها الجديدة التي قدمتها باللهجة الخليجية تحت اسم "أتحبنى" بعد تحقيقه عدد كبير من المشاهدات، والأغنية من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران.

اليسا "صاحبة رأى"

احتفلت أيضا النجمة اللبنانية إليسا، بتصدرها تريند موقع "يوتيوب" بعد طرحها الأغنية الرئيسية من البومها والتي تحمل اسم "صاحبة رأى" والتي أقتربت من عدد 3 ملايين من المشاهدات، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، الحان سامر أبو طالب، توزيع موسيقي هادي شرارة.