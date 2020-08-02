أحلام تهنئ جمهورها بعيد الأضحى بالحجاب.. شاهد

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة الإماراتية أحلام على توجيه تهنئة لجمهورها بحلول عيد الأضحى المبارك، من خلال مقطع فيديو نشرته، ظهرت فيه مرتدية الحجاب.

الفنانة الإماراتية أرفقت مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: "عيدكم مبارك وكل عام وانتوا بخير وصحة كل عام وبلادي الإمارات بخير كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بخير".

وأضافت:" كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بخير كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بخير كل عام وحكام دولتي الحبيبة الامارات بخير كل عام وشعب بلادي الامارات بخير كل عام والامة الاسلامية والعربية بخير #احبكم بنت زايد #احلام #ام_فاهد".

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وكانت أحلام قد أثارت الجدل مؤخرا، من خلال تعليقها على قضية غسل الأموال التي تورط بها عدد من مشاهير الكويت إلى جانب شركة "بوتيكات"، حيث كتبت على حسابها بـ "انستجرام": "قانون الحياة هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ‏وأنا شغلي معاهم واضح وأحترمه وأحترم هذه الشركة الكبيرة اللي أسست اسم كبير نفتخر به وأصبحت تنافس كبرى الشركات العالمية وهم بكل أمانة محترمين وواضحين ولا عمري لمست منهم أي شي مش قانوني لا سمح الله وقلبي معاهم لأني أحسبهم أهلي وبيتي وموقفي ثابت اليوم وكل يوم نعلن عن أشياء جديدة وراقية مع بوتيكات".

وأضافت: "أتمنى من كل قلبي إن ربي يحميهم ويرجع الحق لأصحابه وبلادي الكويت بلد أبوي صباح الله يحميه ويرجعه سالم وكلنا نثق بالقضاء الكويتي النزيه ومن القلب أتمنى لهم السلامة".