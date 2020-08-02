نجوى إبراهيم تكشف: تلقيت أربع صفعات على وجهي طوال حياتي

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رنا صلاح الدين - كشفت الإعلامية المصرية نجوى إبراهيم، أنها تلقت أربع صفعات حقيقية على وجهها طوال حياتها.
الإعلامية المصرية كشفت أن والدتها هي من صفعتها لأول مرة عندما كانت صغيرة، حيث قالت، خلال مشاركتها فى تقديم حلقة "ليلة العيد" من برنامج "التاسعة": "كنت ألعب ألعاب قوى وكنت سأنال جائزة فقلت أنا كدا كبرت ولازم أقص شعري".
وأضافت: "دخلت غرفتي وجئت المقص وقصصته وتسببت في وجود فراغ في رأسي ولكي أداري الجريمة لبست شراب وماما ضربتنى القلم الأول".
نجوى ابراهيم
وعن الصفعة الثانية، قالت: "القلم الثاني كان من والدي عندما كان عمري ثماني سنوات لأني شربت قهوة وكذبت على أبي".
وتابعت: "القلم الثالث في حياتي كان في فيلم "فجر الإسلام" من الأستاذ محمود مرسي وهو فنان من النوع الذى يعيش في الدور بشكل كبير.. القلم علم والحلق طار وظللت يومين أذني تصفر".
وأكملت: "القلم الرابع كان خلال مشاركتي في فيلم "المدمن"، من الفنان الراحل أحمد زكي، حيث أنه كان يتقمص الشخصية وشديد التأثر بها وكان يعيشها كما لو كانت حقيقية، إلا أن صفعته كانت أخف كثيراً من صفعة محمود مرسي".
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