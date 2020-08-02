نيللي كريم تكشف موقفها من القبلات في السينما

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم، موقفها من القبلات والأحضان في أعمالها الفنية.

نيللى كريم، قالت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إنها لا تعارض الأحضان والقبلات في الأعمال الفنية، حال احتياج العمل لذلك، ووفق رؤية المخرج.

وأضافت: "أنا لما أحب حد بحب أحضنه حتى فى السينما، وأي عمل به مشاعر يخرج بشكل جميل"، لافتة إلى أن السينما نظيفة المشاعر.

وتابعت: "أنا شخصياً محدش لمسني في فيلم 678، رغم أنه فيلم يتحدث عن التحرش ولكن المخرج محمد دياب صوره بشكل أحترافي".

نيللي كريم

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وتعليقاً على الرافضين للقبلات والأحضان في الأعمال الفنية، قالت نيللى كريم، إنها حرية شخصية لكل شئ وفق رؤيته، وكل واحد يعمل اللي هو عاوزه .. هو حر".

وأكدت أن الحب شئ أساسي في حياة كل إنسان، لافتة إلى أنها تعيش قصة حب الآن توجت بالخطوبة، مشيرة إلى أن ستتزوج وهناك توافق عائلي على العريس.

ورداً على سؤال مقدم البرنامج بشأن ابنائها هل وافقوا على الزوج الجديد، قالت: "الأولاد موافقين".

وعن الاحتفال بالعيد قالت إنها تحتفل بأيام العيد مع أبنائها وتميل إلى إعطائهم العيدية، كما كنت تحصل عليها من والدها في السابق، مشيرة إلى أن التطور التكنولوجى الكبير لم يؤثر على العائدات والتقاليد المصرية خلال الاحتفال بالمناسبات والأعياد، وتابعت:"حتى العيدية موجودة حتى الآن وأن كانت تأتى للشخص عبر التحويلات الائتمانية".